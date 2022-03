Porto Alegre 250 anos: concerto e liberação da Praça da Matriz na programação desta quarta

celebração dos 250 anos de Porto Alegre, Dentro da agenda deesta quarta-feira (23) será marcada por um concerto da Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro, às 19h, no próprio teatro. Logo após a apresentação, o público será convidado a visitar a Praça da Matriz, em frente ao São Pedro, que está em obras desde julho de 2020, mas terá o acesso liberado e a retirada dos tapumes neste dia.

Um dos cartões postais da Capital, a praça será oficialmente reinaugurada no dia 16 de abril. Entretanto, os convidados já poderão conferir as melhorias do espaço, como a nova iluminação, e verificar o andamento da obra- que seguirá sendo feita com a praça aberta, sem os tapumes.

O secretário da Cultura da Capital, Gunter Axt, comenta afirma que o concerto celebrará compositores e talentos da cidade. Sobre a obra da praça, ele reforça que sua requalificação é aguardada há muito tempo. "É um espaço que emula o coração da Capital. A obra está em fase de acabamentos, mas já é possível acessar a praça, patrimônio histórico da maior relevância".

O repertório contará com a orquestra apresentando Radamés Gnatalli e Arthur Barbosa, e participação dos solistas Nelson Coelho de Castro, Shana Muller, Luciano Leães, Hique Gomes e Isabella Fogaça, que executarão obras do repertório gaúcho. A regência será do maestro Evandro Matté.