Outono começa trazendo frio e chuvas irregulares mais cedo ao RS

O verão chegou ao fim às 12h33min deste domingo (20), dando início ao outono. O começo da nova estação no Rio Grande do Sul será marcado pelo fenômeno La Niña, no Pacífico, trazendo chuvas irregulares e frio mais cedo que o normal.

Segundo projeção da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), o fenômeno deve ter continuidade até o inverno - há 53% de probabilidade do La Niña afetas o trimestre de junho a agosto. Isso aumenta a possibilidade do frio intenso chegar mais cedo à Região Sul, afirma a MetSul Meteorologia. Inclusive, a empresa não descarta a ocorrência de neve antes do previsto para este ano.

Contudo, o calor não ficará para trás. De acordo com a MetSul, os meses de abril e maio terão alguns dias quentes, como de costume. Ainda em junho, temperaturas altas ainda são esperadas.

A MetSul espera o predomínio de dias agradáveis neste outono, com temperaturas próximas das médias históricas ao longo da estação. Sob céu limpo e ar seco, a temperatura pode variar até 20°C ou mais no mesmo dia, o que força o uso de roupas mais pesadas no começo da manhã e vestuário mais leve no período da tarde.

Os dias frios, por outro lado, devem ser pontuais e eventualmente fortes. A tendência, contudo, é que o frio persistente ou prolongado seja incomum em grande parte do período.

Quanto à chuva, os meteorologistas da MetSul relatam a expectativa de precipitações abaixo da média na maior parte da estação, o que inviabiliza recuperação do déficit hídrico acumulado nos últimos meses e pode, ainda, agravar o quadro. Ainda devem ocorrer episódios pontuais de chuva volumosa e excessiva, com altos acumulados, mas em curto período.

Enquanto o inverno se aproxima, é comum os volumes e a frequência das chuvas aumentarem. Neste ano, ao contrário da climatologia histórica, é possível que junho não tenha elevados volumes de chuva. Geralmente, o sexto mês do ano tem a maior média pluvial em Porto Alegre no calendário anual.