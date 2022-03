Defeito em rede da CEEE deixa três bairros de Porto Alegre parcialmente sem luz

Um defeito ocorrido na rede da CEEE interrompeu parcialmente o fornecimento de energia em trechos dos bairros Centro, Praia de Belas e Cidade Baixa, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (20). O problema iniciou por volta das 9h30min, mas, segundo a empresa, foi totalmente resolvido às 12h30min.

Técnicos da CEEE iniciaram os reparos no meio da manhã e, segundo a empresa, 50% dos clientes que ficaram sem luz tiveram o serviço retomado por volta das 10h30min, uma hora após constatado o problema.

No início da tarde, o fornecimento de energia já havia sido totalmente normalizado.

Em função de temporais registrados no início do mês,na Região Metropolitana de Porto Alegre. Por conta do ocorrido, a CEEE foipela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que instaurou um procedimento fiscalizatório sobre a empresa.