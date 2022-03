Escolas particulares do RS já podem tornar facultativo o uso de máscaras, diz Sinepe

decreto estadual como é o caso de Porto Alegre A partir desta segunda-feira (21), as escolas particulares de todo o Estado poderão tornar facultativo o uso da máscara em ambientes externos, seguindo o56.422, publicado no dia 16 de março. Além disso, nos municípios em que houver autorização para uso facultativo também em ambientes fechados,, as instituições também poderão liberar a utilização nas salas de aula, segundo informa o Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS).

De acordo com a entidade, a medida é possível porque o decreto delega aos municípios o poder para decidir sobre o uso do equipamento de proteção individual. “Nossa orientação é para que as escolas observem os decretos municipais e, havendo a liberação, torne o uso facultativo nos ambientes fechados. As normas do Estado e da prefeitura de Porto Alegre vão ao encontro do que sustentávamos, no sentido de deixar essa decisão a cargo da família”, salienta o presidente do SINEPE/RS, Bruno Eizerik.

O dirigente lembra que quando a discussão sobre o uso de máscara começou, no início do ano letivo, o Sindicato havia defendido que as instituições seguissem a lei federal que determina o uso obrigatório, uma vez que ela se sobrepõe aos decretos estaduais e municipais, mas o entendimento mudou.

“Com a redução no número de contaminação e de internações, inclusive depois do Carnaval, entendemos que a legislação federal está obsoleta. Inclusive, encaminhamos um projeto de lei para alterar a legislação, mas até hoje a proposta não evoluiu. Então, entendemos que as instituições devem cumprir com o decreto estadual e os municipais, quando forem diferentes, pois estão em maior sintonia com o momento atual em que vivemos da pandemia”, esclareceu Eizerik .