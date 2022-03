Estudantes da Ufrgs denunciam professor e segurança por ameaça e injúria racial

Na próxima sexta-feira (25), acontece o interrogatório do secretário de comunicação André Prytoluk e do segurança Remi Feijó, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), sobre as ameaças dirigidas a três alunos da instituição. Na terça-feira passada (15), Gustavo Cirello, Júlio Câmara e a vereadora Franciéle Rodrigues (P-Sol), registraram o boletim de ocorrência.

ocupação organizada por estudantes indígenas, no antigo prédio da Secretaria da Produção, Indústria e Comércio (Smic) Na mesma tarde, às 15h, os colegas de ativismo estavam de saída da, quando encontraram o professor Prytoluk. Conforme o relato da vereadora e também estudante de Direito da Ufrgs, Franciéle Rodrigues, “o infeliz encontro ocorreu na rua Sarmento Leite, entre a faculdade de Direito e a de Arquitetura”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o professor fez referência à Guerra na Ucrânia, afirmando que os parentes dos alunos estariam sendo mortos pelos Comunistas Vermelhos. Na sequência, diz: “vocês vão se ver com o meu filho”, lembra a vereadora. “Eu não sei quem é o filho desse professor. Até me estranha isso, porque na hora quando ele falou, foi com um tom de ameaça”, complementa.

Embora a universidade não tenha se pronunciado publicamente sobre o fato, o Diretório Central de Estudantes (DCE) divulgou uma nota em suas redes sociais junto ao boletim de ocorrência. Parte do relato, consta ameaças também por parte do segurança da universidade.

“Começa uma discussão entre eles, que eu não me lembro bem, mas me afastei um pouco. Foi no momento que o segurança pega a arma e desloca da cintura, vindo em direção ao professor, fazendo a proteção dele. Eu falei: o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode estar me intimidando armado, eu sou vereadora da cidade, eu sou da universidade e é um absurdo o senhor estar fazendo isso. Ele me chamou de fedorenta, como está no BO, falou que eu era filha da mãe e falou a seguinte frase: vai chupar um pau”, descreve Franciéle.

Segundo a Delegada da Delegacia de Combate à Intolerância, Andrea Mattos, o que se tem até o momento é a instauração do inquérito, em virtude do registro de ocorrência. “Segundo as vítimas, que são três, eles foram xingados e ameaçados, além de ter ocorrido uma injúria racial.”

No entanto, três vídeos foram enviados pelas vítimas e não foi possível identificar injúria racial durante o momento da gravação. “Já solicitei ao meu escrivão que ele intime às vítimas para comparecem na delegacia para que elas nos digam exatamente o que aconteceu além das imagens”, explica a Delegada.

Em nota para o Jornal do Comércio, o professor André Prytoluk argumenta: “De minha parte, se pode adiantar, a partir dos termos da ocorrência policial, que os acontecimentos não se deram da maneira como foram narrados, o que será esclarecido, no seu momento oportuno, às autoridades competentes. A mais disso, jamais dispensei qualquer tratamento de cunho racista a quem quer seja.”