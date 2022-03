EGR e Fiergs lançam campanha de arrecadação de alimentos em pedágios gaúchos

Em ação solidária conjunta, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, ligada à Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), lançaram campanha de arrecadação de alimentos para doar à comunidades em situação de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul.

A campanha "Parada Solidária - Doe Alimentos nos pedágios e alimente a esperança” acontece nesta segunda-feira (21), com pontos de coleta na capital gaúcha e 12 praças de pedágio da EGR.

"Nossa principal meta é viabilizar iniciativas estratégicas, de caráter social, direcionadas para o bem-estar da população mais carente", afirmou o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, em nota. Ele destaca que a adesão de empresas, órgãos públicos e da população em geral à campanha é imprescindível para gerar impacto positivo.

O secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, ressaltou o impacto econômico da Covid-19 para a população gaúcha.

"Neste momento em que os efeitos econômicos da pandemia seguem gerando dificuldades quanto ao acesso à alimentação básica, é fundamental que cada um faça a sua parte, para que possamos promover o bem. Essa campanha é de todos nós, por isso queremos conclamar a sociedade a espalhar essa mensagem”, disse o titular da pasta.

Para o diretor-superintendente geral do Sistema FIERGS, Carlos Heitor Zuanazzi, a fome é o maior problema que atinge a humanidade. "Com certeza, a Parada Solidária trará muitos benefícios às comunidades carentes do nosso Estado", ressaltou Zuanazzi.

Segundo as entidades, todas as doações serão encaminhadas às comunidades pela FIERGS e lideranças locais, que farão a coleta, o transporte e a distribuição dos alimentos doados.

Pontos de doação de alimentos

Nas praças de pedágios localizadas em:

Boa Vista do Sul - RSC-453 (km 78+950), trecho de Estrela a Garibaldi;

- RSC-453 (km 78+950), trecho de Estrela a Garibaldi; Campo Bom - ERS-239 (km 19+000), trecho de Estância Velha a Sapiranga;

- ERS-239 (km 19+000), trecho de Estância Velha a Sapiranga; Coxilha - Endereço: ERS-135 (km 18+300), trecho de Passo Fundo a Erechim;

- Endereço: ERS-135 (km 18+300), trecho de Passo Fundo a Erechim; Cruzeiro do Sul - RSC-453 (km 18+900), trecho de Lajeado a Venâncio Aires;

- RSC-453 (km 18+900), trecho de Lajeado a Venâncio Aires; Encantado - ERS-130 (km 93+960), trecho de Lajeado a Guaporé;

- ERS-130 (km 93+960), trecho de Lajeado a Guaporé; Flores da Cunha - ERS-122 (km 100+980), trecho de Caxias do Sul a Antônio Prado;

- ERS-122 (km 100+980), trecho de Caxias do Sul a Antônio Prado; Gramado - Endereço: ERS-235 (km 27+580), trecho de Gramado a Nova Petrópolis;

- Endereço: ERS-235 (km 27+580), trecho de Gramado a Nova Petrópolis; Portão - ERS-240 (km 13+180);

- ERS-240 (km 13+180); Santo Antônio da Patrulha - ERS-474 (km 20+000), trecho da entrada da ERS-239 até entrada da ERS-030;

- ERS-474 (km 20+000), trecho da entrada da ERS-239 até entrada da ERS-030; São Francisco de Paula - ERS-235 (km 52+930), trecho de Gramado a São Francisco de Paula;

- ERS-235 (km 52+930), trecho de Gramado a São Francisco de Paula; Três Coroas - ERS-115 (km 23+690), trecho de Gramado a Taquara;

- ERS-115 (km 23+690), trecho de Gramado a Taquara; Viamão - ERS-040 (km 19+530), trecho de Viamão a Pinhal.

Em Porto Alegre: