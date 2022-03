Fim da obrigatoriedade da máscara, dengue em Porto Alegre e crescimento do PIB do RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

O decreto, publicado nesta semana, desobriga o uso de máscaras ao ar livre Os gaúchos já podem circular em espaços abertos sem máscaras., em lugares públicos ou privados, em todos os municípios gaúchos. A medida ainda veta a aplicação de penalidades pelas prefeituras.

Porto Alegre passa a adotar uso facultativo da máscara em ambientes fechados A prefeitura de

R$ 150 bilhões em recursos O governo federal anunciou um pacote de medidas para liberar mais dea trabalhadores e aposentados.

Porto Alegre terá força-tarefa para combater casos de dengue , que já passam de 100 em 2022.

número de refugiados passa de três milhões, segundo a Onu Na Guerra da Ucrânia,

Hospitais gaúchos ameaçam suspender atendimentos do IPE Saúde . A medida impacta cerca de 1 milhão de pessoas.

Prévia do PIB aponta queda de 0,99% em janeiro, sinaliza BC A economia brasileira voltou ao campo negativo no início de 2022.