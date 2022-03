Agergs reconhece capacidade da Corsan para cumprir metas da universalização do saneamento

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) reconheceu a capacidade econômico-financeira da Corsan para o cumprimento das metas de universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário. A decisão foi tomada pelo Conselho Superior da agência, em reunião realizada nesta terça-feira (15).

Conforme estabelece a Lei n. 14.026/2020, compete às agências reguladoras a decisão sobre a capacidade econômico-financeira dos prestadores para o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% de coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.

Dessa forma, após análise da legislação e da documentação realizada pelas Diretorias de Assuntos Jurídicos, de Tarifas e de Qualidade dos Serviços, o Conselho Superior reconheceu a capacidade da Corsan para o cumprimento das metas, identificando a necessidade de alterações às propostas de aditivos contratuais apresentados pela companhia aos municípios para a adequação à legislação.

O voto do conselheiro relator, acolhido pelos demais conselheiros, determinou ainda a divulgação da decisão e dos pareceres técnicos aos municípios regulados, à Famurs, à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para dar transparência ao processo, que alcança 80% dos municípios atendidos pela Corsan e grande parte da população gaúcha.

Segundo informou a Agergs, a decisão referiu-se à capacidade econômico-financeira presumida, aplicável às empresas em processo de desestatização, como é o caso da Corsan, e à capacidade efetiva para o cumprimento das metas legais, conforme os critérios estabelecidos no Decreto n. 10.710/21.