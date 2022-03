Microplásticos geram preocupação ambiental no Vale dos Sinos

Boa parte do resíduo de lixo no meio ambiente é quase imperceptível a olho nu. É o caso dos microplásticos, partículas com 5 milímetros ou menos que causam preocupação ambiental na região do Vale dos Sinos.

Em dissertação de mestrado em Qualidade Ambiental realizada em 2019 na Universidade Feevale, a bióloga Jenifer Panizzon identificou a presença do material em amostras coletadas em três pontos do Rio dos Sinos: Caraá, Parobé e Sapucaia do Sul. Grande parte dos resíduos eram fibras provienientes de tecidos.

"Quando manuseamos ou lavamos uma peça de roupa, essas microfibras sintéticas se soltam e podem ser transportadas via descarga de efluentes e pelo ar por longas distâncias, pois são muito leves", explica Jenifer. Produtos utilizados na agricultura e na pesca, como sacos e redes, também contribuem para o acúmulo desse material.

Além disso, foram identificados fragmentos de filmes nos pontos analisados, que provavelmente integravam plásticos maiores.

As micropartículas de plástico podem ser encontradas na água, solo, ar e alimentos em diversos ecossistemas (aquáticos e terrestres). Segundo a pesquisadora, elas não são cropartículas não são retidas nos processos de tratamento convencionais e, por isso, retornam ao meio ambiente.

Consequentemente, danos aos organismos e à saúde humana são altamente prováveis, seja pela ingestão dos microplásticos, contato com substâncias químicas utilizadas no processo de fabricação e outras formas de contaminação.

"Não se sabe, ainda, os reais efeitos desses contaminantes no nosso corpo, mas estudos já encontraram microplásticos em pulmões e placentas humanas. Não sabemos se passam pelo nosso organismo sem causar nenhum efeito, ou se podem se acumular e causar lesões ou inflamações. Pesquisas ainda estão em andamento para entender melhor essa interação", destaca.

Apesar de integrar um problema maior e estrutural, a doutoranda sugere algumas formas para reduzir o impacto ambiental dos microplásticos: