Prefeitura pede mediação da Justiça sobre prédio ocupado

Desde o dia 6 de março, estudantes indígenas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) ocupam o antigo prédio da Secretaria da Produção, Indústria e Comércio (Smic), entre a avenida Osvaldo Aranha e o Túnel da Conceição. Durante reunião na manhã desta quarta-feira com representantes do movimento no Paço Municipal, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, decidiu solicitar a medição do Poder Judiciário.

Os alunos reivindicam a criação de uma casa do estudante universitário exclusiva para indígenas e que aceite a presença de crianças. Já nos primeiros dias da ocupação, os representantes do movimento pediram apoio do Município na construção de um diálogo com a reitoria da Ufrgs.

Construído há mais de 40 anos e sem uso há cinco, o prédio possui cinco pavimentos e, de acordo com a vistoria realizada no último dia 10, o local deve ser fechado ao público imediatamente. Conforme explicação dos engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o prédio não apresenta segurança em relação à estrutura. Além disso, não há condições de habitabilidade em função, especialmente, das patologias observadas e documentadas no relatório.