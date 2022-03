Tráfego é bloqueado na BR-386 na altura de Lajeado nesta quinta

O tráfego será totalmente bloqueado na altura do quilômetro 339 da BR-386, nesta quinta-feira (17), para o içamento das vigas do novo viaduto em Lajeado. A estrutura será a nova ligação entre o bairro Conventos e a BR-386, e irá promover a segurança dos motoristas que fazem a travessia, já que essa será feita, agora, por cima do tráfego da rodovia.