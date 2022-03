Cpers realiza em Porto Alegre manifestação alusiva ao Dia Nacional de Mobilização pela Educação

cujo prédio pode ser transformado Nesta sexta-feira (16) ocorrem em todo o País atividades alusivas ao Dia Nacional de Mobilização pela Educação. Em Porto Alegre, a data foi marcada pelo Cpers/Sindicato com uma aula pública, promovida em frente ao Instituto Estadual de Educação General Flores da Cunha, no bairro Bom Fim, fechado para reformas há mais de cinco anos, epelo governo gaúcho em no Museu Escola do Amanhã.

A manifestação dos professores cobrou ainda reajuste para a categoria e defesa do Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Neeja), e criticou a implantação do novo Ensino Médio, e foi acompanhada pela deputada estadual Luciana Genro (PSOL), que integra a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

Os professores, representando o 38º e 39º núcleos do Cpers, relataram a indignação com o reajuste aprovado pelo Estado, que, segundo a entidade, foi de 32% apenas para 14% da categoria. Já os cerca de 45 mil aposentados receberam somente 5%, insuficiente para reparar a perda de 26,47% dos adicionais por tempo de serviço, ocorrida anteriormente.

A categoria defende que seja cumprido o piso nacional do magistério e que haja regulamentação do mesmo e aumento para os funcionários de escolas.

As mudanças no Ensino Médio, que retiram carga horária de disciplinas, também foram criticadas. Com as alterações, apenas português e matemática seguem sendo obrigatórias para os três anos de estudo. A questão será tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, no próximo dia 28.

O desmonte do Neeja foi outro ponto destacado. “Estão colocando de escanteio os alunos adultos e idosos. Querem tirar o direito dessas pessoas estudarem, ao tirarem os professores da EJA (Educação de Jovens Adultos)”, denunciou a professora Cláudia Pinheiro.

Para a deputada Luciana Genro, o projeto gera "desmantelamento" do ensino. "Os professores do Neeja trazem um relato muito emocionante sobre como são desprezados pelos governos. A EJA pode sim formar pessoas para as mais diversas profissões e é fundamental para jovens e adultos que trabalham e muitas vezes não conseguem cumprir o calendário tradicional da educação”, comentou.