Vacina da gripe começa a ser aplicada em 4 de abril no SUS

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (15) que a campanha de vacinação contra a gripe terá início no dia 4 de abril em todo o País. Segundo a pasta, a campanha contará com a distribuição de 80 milhões de doses da vacina Influenza para a Campanha Nacional de Vacinação. A previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho.