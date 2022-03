Susepe irá gerir tornozeleiras de apenados federais no RS

Na próxima sexta-feira (18), a Justiça Federal no Rio Grande do Sul (JFRS) e o governo do Estado assinam um termo de cooperação que transferirá para a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) a colocação, acompanhamento e retirada das tornozeleiras eletrônicas de condenados por crimes federais no RS.