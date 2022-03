O sol aparece entre nuvens na grande maioria das regiões nesta terça-feira

Nesta terça-feira (15) o sol aparece entre nuvens na grande maioria das regiões com significativa amplitude térmica. No Oeste o tempo seguirá firme com sol e baixos índices de umidade relativa do ar. Já no Norte e no Leste, a situação é inversa com muitas nuvens, umidade em alta e pancadas esparsas de chuva a qualquer hora do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.