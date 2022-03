Unidade móvel do Procon estará no Largo Glênio Peres nesta terça

Nesta terça-feira (15), o Procon Porto Alegre estará com sua unidade móvel funcionando no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em comemoração ao Dia do Consumidor. O serviço estará disponível das 9h às 17h para atendimento ao público.

Nesta quinta (17), a unidade móvel retorna ao local, no mesmo horário.

Já no sábado (19), o Procon Móvel estará na Orla do Guaíba, em frente ao restaurante Panorâmico (na av. Presidente João Goulart), das 9h às 13h.

Abrindo a Semana do Consumidor, o primeiro atendimento da unidade móvel ocorreu no sábado (12), na praça Alameda Cristal, no bairro Cristal, onde mais de 30 consumidores compareceram para tirar dúvidas sobre seus direitos.

"É importante que todos que tenham dúvidas em relação aos seus direitos como consumidores compareçam. A nossa equipe estará à disposição para fazer o atendimento e se possível encaminhar possíveis acordos entre consumidores, fornecedores ou prestadores de serviço", afirmou o diretor do Procon Municipal, Wambert Di Lorenzo.

Já denúncias ao Procon devem ser feitas diretamente pelo aplicativo 156 da prefeitura ou pelo site.