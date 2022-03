CEEE Equatorial afirma que reestabeleceu energia para todos os clientes

190 mil clientes atingidos pela queda do serviço A CEEE Grupo Equatorial informou, no fim da tarde desta sexta-feira (11), que reestabeleceu o fornecimento de energia para osapós os temporais do domingo (6) e da segunda (7).

Segundo a companhia, os impactos no fornecimento de luz aconteceram principalmente em Porto Alegre e Região Metropolitana. Com a queda de energia na Capital, as atividades do Departamento Municipal de Água e Esgotos também foi prejudicada.

Os bairros Anchieta, Auxiliadora (p), Boa Vista, Chácara das Pedras (parte baixa), Cristo Redentor, Higienópolis, Humaitá, IAPI, Jardim Itati, Jardim Itu, Sabará, Jardim Lindoia, Jardim São Pedro, Marcílio Dias, Mário Quintana, Navegantes, Passo da Areia, Passo das Pedras, Protásio Alves, Rubem Berta, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi, Três Figueiras (parte baixa), Vila Dique, Vila Farrapos, Vila Floresta, Vila Ipiranga e Vila Jardim foram afetados pelo rompimento de uma adutora de água bruta na avenida Pernambuco, após a queda de energia na Estação de Tratamento de Água São João. Os serviços foram retomados na última quarta-feira (9).