IPE Saúde retoma atendimento presencial em Porto Alegre

A partir da próxima segunda-feira (14), os atendimentos presenciais e as perícias médicas do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (Ipe Saúde) serão retomados em Porto Alegre, mas somente com horário agendado. O atendimento presencial será prestado de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, na sede da capital, na avenida Borges de Medeiros, 1.945.

Atendimento Digital Disponível para todos os serviços, inclusive online, o agendamento deve ser feito via. O mesmo sistema de agendamento ocorre com as perícias médicas presenciais. Nesse caso, o resultado deve ser consultado 24 horas após o atendimento, no site do IPE Saúde, no Menu Mia Serviços ao Segurado - Consulta Situação de Perícia Médica. É de responsabilidade do usuário conferir os documentos necessários para a prestação do atendimento conforme o serviço desejado.

Já no interior do Estado, o atendimento presencial é feito por meio do Programa Facilitadores, que prevê parcerias com as prefeituras. Dependentes estudantes devem realizar a renovação semestral até 31 de março