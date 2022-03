Brasil pode ter tido ao menos 173 mil mortes por Covid não contabilizadas

A Covid-19 pode ter provocado a morte de cerca de 18,2 milhões de pessoas em todo o mundo entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, número que supera em três vezes as estatísticas oficiais divulgadas. A estimativa foi divulgada em estudo publicado na revista científica The Lancet nesta sexta-feira (11), data que marca os dois anos do reconhecimento da doença como pandemia. No Brasil, pode ter havido até 173 mil mortes a mais do que o notificado.

Conforme a publicação, a primeira estimativa global de excesso de mortes a ser submetida à revisão por pares sugere que o impacto do novo coronavírus é muito maior do que as 5,9 milhões de mortes registradas nos dados oficiais disponíveis até o momento. Quanto aos dados brasileiros, a estimativa é que o total real de óbitos seja de 792 mil em vez dos 619 mil registrados oficialmente até dezembro.

Conforme a publicação, as infecções causadas por Covid-19 não foram diagnosticadas com eficiência. Os pesquisadores sugerem que a grande diferença entre os números oficiais de óbitos e as mortes adicionais que aparecem nos registros pode ser explicada pela "falta de diagnóstico por carência de testes" e "problemas com a publicação" dos dados.

A Bolívia é o país que apresenta a maior excesso de mortalidade no período analisado, segundo os autores do texto, que ressaltam que em geral os países andinos sofreram particularmente com a pandemia. O governo boliviano reportou 19.700 óbitos pela doença até dezembro, no entanto, segundo o estudo, a estimativa de excesso de mortes é de 161 mil, ou seja, em média, 141.300 mortes a mais que as notificadas oficialmente. Desta forma, a taxa de mortalidade excessiva estimada por 100 mil da população é de 734,9.

Por regionalidade, países da zona andina da América Latina (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) são os mais atingidos com 512 mortes adicionais por 100 mil habitantes, seguidos pelo Leste Europeu (345 mortes), a Europa Central (316 mortes), o sul da África Subsaariana (309 mortes) e a parte central da América Latina (274 mortes).

Em números absolutos, segundo o estudo, a Índia foi o país com o maior número de excesso de mortes cumulativas (4,1 milhões), seguida por Estados Unidos (1,1 milhão), Rússia (também 1,07 milhão), México (798 mil) e Brasil (792 mil).

Entre esses países, a taxa de mortalidade excessiva foi mais alta na Rússia (374,6 mortes por 100 mil habitantes) e no México (325,1 por 100 mil), e foi semelhante no Brasil (186,9 por 100 mil) e nos EUA (179,3 por 100 mil).

Por outro lado, alguns países, que ficaram praticamente isolados do resto do mundo por meses, registraram uma taxa de mortalidade abaixo da média durante esse período, incluindo Islândia (48 mortes a menos por 100 mil habitantes), Austrália (38 mortes a menos) e Cingapura (16 a menos).

"Das 12,3 milhões de mortes adicionais em comparação com as mortes contabilizadas por Covid-19, uma parte substancial provavelmente foi em decorrência de infecções causadas pelo Sars-CoV-2, vírus que originou a pandemia", reforçam os pesquisadores.

Os especialistas reconhecem, no entanto, que seu estudo precisa ser complementado com mais pesquisas. "As estatísticas oficiais sobre as mortes de covid-19 dão apenas uma imagem parcial do verdadeiro balanço da mortalidade relacionado à pandemia", dizem os autores. Se esses dados forem verdadeiros, a doença seria uma das principais causas de mortalidade no mundo em 2020 e 2021.