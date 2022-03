Cerca de 10 mil consumidores seguem sem luz no Estado, segundo a CEEE Equatorial

Neste momento, segundo informações divulgadas no final da tarde desta quinta (10), a companhia registra cerca de 10 mil consumidores sem energia, sendo 3 mil concentrados na cidade de Porto Alegre, cidade mais impactada pelas intempéries.

"Vale destacar que o número de equipes aumentou 75%, de 170 para mais de 300, mobilizadas 24h por dia e trabalhando intensamente até o total restabelecimento da energia elétrica para as regiões afetadas", diz o informe da CEEE Equatorial.

Diante da situação, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sulpara resolução de problemas, que estão no contrato. O governador Eduardo Leite falou em "punição pedagógica", mas defendeu a privatização.