Mantenedora da Ulbra é comprada por rede de São Paulo, e recuperação judicial deve ser retomada

processo de recuperação judicial Comsuspenso desde fevereiro, por conta de apontamento da Fazenda nacional, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) vislumbra a retomada das negociações com credores. Isso porque sua mantenedora, a Associação Educacional Luterana Do Brasil (Aelbra), foi comprada pela paulistana Rede Evolua de Educação, com expertise na recuperação de instituições de ensino em dificuldades financeiras.

Formado em 2020, o grupo administra três escolas, e foca na Educação Básica e no Ensino Superior. Ao assumir a gestão da mantenedora, em comum acordo com os antigos sócios, a ideia é renegociar a dívida fiscal pendente com a União, razão da suspensão do andamento do processo de recuperação judicial, tentar diminuir o débito total da Ulbra, avaliado em cerca de R$ 9 bilhões, e viabilizar novos investimentos, com o intuito de manter as operações da universidade, com sede em Canoas.

Segundo a Rede Evolua, a ação será possível a partir da entrada de um grupo de investidores na operação. Os objetivos iniciais são a implantação de uma administração profissionalizada, para ajudar a universidade a recuperar suas finanças e manter a qualidade de ensino e uma gestão "viável, saudável e que permita a perpetuidade do negócio".

“A chegada de um projeto robusto, com o aporte de recursos financeiros que possibilitam à instituição enfrentar a recuperação judicial e a dívida tributária é uma boa notícia a todos e especialmente à comunidade educacional. Sem um investidor e com a suspensão da recuperação judicial, o caminho mais provável seria a falência”, destaca o o diretor executivo da Aelbra, Marcos Ziemer.

O primeiro passo para a retomada do processo judicial é resolver o impasse com a União e quitar os débitos tributários, o que atualmente impede a tramitação do plano de recuperação. A medida também traz novas perspectivas aos credores da Ulbra, que são funcionários, professores, fornecedores, fundos de pensão, bancos e micros e pequenas empresas. “Vamos trabalhar para que a Ulbra seja reabilitada e para que volte ao topo da pirâmide das instituições educacionais brasileiras, onde já esteve e tem plenas condições de retornar. Temos absoluta confiança nisso, ou não estaríamos assumindo esse compromisso”, afirma Carlos Melke, fundador da Rede Evolua e novo presidente da Aelbra.

A reestruturação administrativa e financeira da Associação ficará a cargo de Antônio Carlos Romanoski, advogado que já atuou na recuperação de diferentes empresas, que assume como vice-presidente da Aelbra. "O investimento na Ulbra é de longo prazo e queremos ver novamente as pessoas com orgulho de trabalharem nesta instituição, que seguirá com seu DNA luterano”, reforça.

Com unidades de Ensino Superior em seis estados, e sede na cidade de Canoas, a Ulbra tem nove campus no Rio Grande do Sul e 10 escolas de Educação Básica no País, além de cursos em EAD (Educação a Distância). As aulas nas unidades transcorrem normalmente em meio à recuperação judicial, e estão desde o dia 3 de março de volta ao formato presencial.

Até o ano passado, a Ulbra tinha um quadro funcional com mais de 3 mil professores e 27 mil alunos matriculados.