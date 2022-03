UFCSPA exigirá comprovante de vacinação no retorno das aulas

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) anunciou que decidiu pela adoção da exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para todos os membros de sua comunidade acadêmica a partir do retorno das aulas, previsto para o dia 25 de abril. A decisão foi tomada em uma reunião do Conselho Universitário (Consun), ocorrida no dia 10 de fevereiro.

Segundo a universidade, vários fatores foram levados em conta para chegar à decisão. “Consideramos que temos circulação cruzada com os serviços de Saúde, e que já solicitamos comprovante de diversas vacinas aos profissionais da área. Também consideramos a importância da vacinação e o papel educador da universidade”, reforça a instituição.

Com a volta às aulas presenciais, é esperado o retorno de aproximadamente 3 mil alunos, divididos em 16 cursos. As atividades serão híbridas, com o retorno das aulas práticas previsto para ocorrer em sua totalidade até o mês de julho. As aulas teóricas devem ter o retorno de ao menos 50% das atividades nesse mesmo período.

Segundo a instituição, os alunos não poderão optar por assistir as aulas de forma remota, pois não haverá transmissão simultânea. Contudo, estudantes com comorbidades e com casos especiais, que queiram permanecer em casa, deverão combinar diretamente com os professores a forma de realização das atividades.