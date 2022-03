Chuva e falta de energia geram trânsito em Porto Alegre nesta quinta-feira

Além do tradicional congestionamento dos dias chuvosos, semáforos sem funcionamento devido à falta de energia elétrica prejudicaram motoristas e passageiros de Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (10). A população da capital gaúcha e região metropolitana enfrenta problemas no fornecimento de luz desde o temporal de domingo (6), afetando 190 mil clientes da CEEE-D Grupo Equatorial.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra semáforos desligados por falta de luz em dois pontos da avenida Bento Gonçalves, paralela à Luiz de Camões e Teixeira de Freitas. Também foram afetadas as sinaleiras da avenida Nonoai com a rua Dr. Ney Cabral, desde sexta-feira (4), da avenida Ipiranga com a Edvaldo Pereira Paiva, desta última com a Aureliano de Figueiredo Pinto, também.

O semáforo localizado na avenida Benjamin Constant com a rua Berlim está desativado devido ao furto de cabos elétricos e vandalismo, segundo a EPTC. A incidência desse tipo de crime aumentou na capital - de acordo com a prefeitura, o furto de cabos de semáforos aumentou 350% neste ano.

Além desses trechos, apresentaram congestionamento nesta manhã as avenidas Castelo Branco, Protásio Alves (até a Antônio de Carvalho), Bento Gonçalves (entre a Ufrgs e a Antônio de Carvalho), Plínio Brasil Milano (entre Obirici e III Perimetral), a Carlos Gomes e a Dom Pedro.

O congestionamento é acentuado em dias de chuva pois há maior busca por carros particulares ou aplicativos, em vez do transporte coletivo. A EPTC aconselha que, em dias como este, a população planeje e antecipe os deslocamentos para evitar atrasos.

Uma dica é consultar a função GPS no aplicativo do Cartão TRI para verificar a localização dos ônibus da capital em tempo real. Além disso, a EPTC ressalta que passageiros e motoristas observem e respeitem a sinalização para não comprometer a mobilidade ao realizar embarques e desembarques.

Falta de energia elétrica ainda afeta 45 mil consumidores na região metropolitana

A CEEE-D afirma que a energia elétrica foi reestabelecida para mais de 20 mil clientes ao longo de quarta-feira (9). A companhia registra cerca de 45 mil consumidores sem luz ainda nesta quinta.

Segundo a CEEE-D, 170 equipes continuam trabalhando para restabelecer o fornecimento aos clientes.