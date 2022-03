Sesc e Santa Casa realizam curso de voluntariado para atuação no complexo hospitalar

O Curso de Preparação para o Voluntariado promovido pelo Sesc Comunidade terá uma edição nos dias 22 e 23 de março destinada a quem deseja atuar exclusivamente no Complexo Hospitalar da Santa Casa, em Porto Alegre. As aulas são gratuitas e acontecem de forma presencial, das 9h às 17h, no Anfiteatro Hugo Gerdau da Santa Casa de Porto Alegre (Rua Professor Annes Dias, 295).