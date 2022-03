Prefeitura de Porto Alegre confirma 26 casos de dengue desde o início do ano

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre confirmou, nesta quarta-feira (9), o registro de 26 casos de dengue na cidade, sendo 25 são autóctones, ou seja, contraídos na Capital. No total, foram notificados 69 casos suspeitos da doença, mas 11 foram descartados e 32 seguem em investigação.

Os dados constam no boletim epidemiológico semanal de arboviroses da SMS. O documento registra os casos de dengue, zica e chikungunya até a semana epidemiológica 9, que vai de 2 de janeiro a 5 de março.

Em relação à chikungunya, no mesmo período foram notificados três casos suspeitos, sendo um já descartado e um ainda aguardando resultado laboratorial. Foram ainda realizadas duas notificações de suspeita de zika, das quais uma já foi descartada e outra está em investigação.

Os casos de dengue são de moradores dos bairros Lomba do Pinheiro, Aberta dos Morros, São José, Partenon, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Vila Nova, Auxiliadora, Menino Deus, Morro Santana e Vila Conceição. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti.

Conforme a diretora-adjunta de Vigilância em Saúde da Capital, Fernanda Fernandes, do ponto de vista climático este é um momento propício para a proliferação do mosquito, com chuvas e calor forte. “É muito importante que a população se mobilize para eliminar os focos de água parada, que são os criadouros do mosquito”, destaca.

Ao longo da semana, agentes de combate a endemias da SMS visitam as regiões dos casos confirmados para orientar a população diante da circulação viral, fazer busca ativa de outros casos suspeitos ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além de fazer a remoção mecânica de criadouros de mosquitos. Na manhã desta quarta, a equipe esteve no bairro Jardim Carvalho.

Em todo o ano passado, foram confirmados em Porto Alegre 83 casos de dengue, sendo 65 autóctones e 18 importados.