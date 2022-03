Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre apresenta nova ferramenta de análise do ISS

A Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (AIAMU) apresentou, nesta terça-feira (8), a Transparência Ativa de ISS, nova ferramenta digital de análise do Imposto sobre Serviço (ISS) na Capital. O sistema foi desenvolvido pela Receita Municipal da Secretaria da Fazenda e pela Procempa, e permite que a sociedade acompanhe a divulgação dos valores arrecadados pelo município referentes ao ISS.

As informações são atualizadas mensalmente nos painéis, com gráficos, tabelas e mapas disponibilizados no Portal de Transparência da prefeitura. Lá estão à disposição do cidadão os valores arrecadados de ISS na cidade, agrupados por subitens da lista de serviços, meses e bairros. O panorama apresenta dados desde 2015 até o presente momento.

O presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, Johnny Bertoletti Racic, ressalta que este é um serviço inédito entre todas as prefeituras de capitais no Brasil. “É uma iniciativa inédita da Receita Municipal de Porto Alegre, colocar esses dados de forma bem aberta, com uma quantidade impressionante de informações disponíveis para a população em geral. Usando a ferramenta, as pessoas podem ter uma ideia de como se comporta a receita e como são os segmentos econômicos de Porto Alegre, pois aqui trazemos esse raio-x”, destaca.

Antes da entrega deste sistema, era necessária uma solicitação à Secretaria Municipal da Fazenda utilizando a Lei de Acesso à Informação (LAI). O pedido era encaminhado à Superintendência da Tecnologia da Informação da SMF (STI/SMF), que solicitava à Procempa a geração dos relatórios, para então fazer os cruzamentos necessários e gerar os documentos para disponibilizar a quem havia solicitado a informação. Agora, as informações estão disponíveis diretamente no portal da nova ferramenta.

Conforme a Diretora da Divisão de Receita Mobiliária da Receita Municipal, Sandra Severo Quadrado, o projeto foi idealizado com o objetivo de fomentar a cidadania e a participação social, tendo sido fundamentado na relação direta entre o nível de conhecimento dos contribuintes sobre o imposto e sua arrecadação.

“A gente tem trabalhado cada vez mais para tornar a legislação tributária mais palatável e acessível. Quanto mais as pessoas conhecem o tributo, maior é sua aderência. Já temos uma tradição de controle da sociedade em relação à transparência das despesas do município, e queremos fomentar o controle em relação também às receitas, pois as pessoas precisam ter acesso a essas informações e compreender a importância da participação delas no conjunto da arrecadação do município, e o quanto poderá ser revertido posteriormente em políticas públicas”, afirma a diretora.

“A imposição tributária tem um fim, que é prestar serviços à sociedade. É a forma de financiamento das despesas, pois sem receita não há como ter investimento em políticas públicas. As pessoas precisam entender a importância deste canal de receitas, que posteriormente é revertido em Educação, Saúde, Segurança e às demais demandas”, complementa.