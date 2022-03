Brasil teve um estupro a cada dez minutos em 2021

No Dia Internacional da Mulher, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) sobre violência de gênero mostrou que, em 2021, um total de 56.098 estupros contra mulheres (incluindo de vulneráveis) ocorreram no Brasil - alta de 3,7% em relação a 2020.

"No ano passado, uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos, considerando apenas os casos que chegaram até as autoridades policiais. Se, entre 2019 e 2020, houve uma queda de 12,1% nos registros de estupro de mulheres no País, entre 2020 e 2021 verificou-se crescimento de 3,7% no número de casos", diz o documento.

Os dados foram extraídos dos boletins de ocorrência das Polícias Civis das 27 Unidades da Federação e mostram que durante a pandemia de Covid-19 (entre março de 2020 e dezembro de 2021) houve um aumento significativo dos casos de violência sexual contra meninas e mulheres, chegando a um total de 100.398 registros.

"Existe uma subnotificação imensa, e o que conseguimos ver é a ponta do iceberg. A gente já imaginava que a pandemia faria crescer a violência contra a mulher, porque isso ocorreu em outros países", explica Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Ela lembra que um grande problema é que não é possível ter noção dos números reais, porque geralmente a vítima está em confinamento com o agressor, e isso torna mais complicada a denúncia. Por isso, Samira acredita que o número é até cinco vezes maior. "A maior parte dos estupros são em crianças e adolescentes, ou seja, até 13 anos. A pandemia confinou essas pessoas em casa, e elas ficaram sem escola, então não tinha nem acesso a um profissional da educação que poderia perceber que ela estava sofrendo algum tipo de violência", lamenta.

Como o levantamento foi feito para o Dia Internacional da Mulher, os dados não incluem estupros de pessoas do sexo masculino, incluindo meninos.