Inscrições para o Fies 2022 começam nesta terça-feira

https://portalfies.mec.gov.br/ As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2022 do primeiro semestre foram iniciadas nesta terça-feira (8). Os interessados terão até a próxima sexta-feira (11), para tentar uma vaga em uma instituição privada através do portal. Cada estudante poderá se inscrever em até três opções de curso.

Criado em 2001, o Fies é o programa no qual o aluno consegue financiar um curso superior da rede privada e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), por meio do Ministério da Educação (MEC). Desde 2018, a iniciativa passou a ter taxa zero de juros. O empréstimo pode ser pago após a conclusão da graduação.

O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 15 de março. O prazo para fornecer informações complementares da inscrição será entre 16 e 18 de março. Já a convocação para a lista de espera acontecerá de 16 de março a 28 de abril. O estudante que não for pré-selecionado na chamada única será automaticamente incluído na lista de espera.

Para participar, o candidato tem que ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2010 a 2021; obtido média nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos; não ter zerado a redação; e não ter participado da edição como "treineiro" (sem o ensino médio completo). Além disso, precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.