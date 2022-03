Ambiente doméstico concentra 87,7% das denúncias de violência contra a mulher no RS

No segundo ano de pandemia, os reflexos da Covid-19 ainda impactam na igualdade de gênero no Rio Grande do Sul. É o que mostra o estudo "Igualdade de Gênero: apontamentos dos efeitos da pandemia", divulgado nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Das 14.985 denúncias recebidas em 2021 pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 4.417 tratavam de violência de gênero — 29,5% do total. O percentual diminuiu em comparação a 2020 (33,9%) e está levemente abaixo da média nacional (30%).

A vasta maioria das denúncias de violência contra a mulher no Estado aconteceram no ambiente doméstico — 87,7% do total, segundo a pesquisa. O número subiu com relação ao ano anterior, que representava 85,3% dos registros. Os principais suspeitos para 63,6% dos casos eram cônjuges ou ex-cônjuges das vítimas, ante 58,1% em 2020.

De acordo com o estudo, as mulheres vítimas de violência eram predominantemente brancas (67,2%), tinham entre 20 e 44 anos (67,4%), nível básico de ensino, completo ou incompleto (76,6%, sendo 36,8% incompleto e 39,8% completo) e ganhavam até três salários mínimos (89,6%, sendo que 51,1% recebiam menos de um salário).

Proporcionalmente, contudo, as mulheres negras foram mais afetadas pela violência, considerando que o total de mulheres autodeclaradas negras era de 15,6% no último censo. Entre as mulheres que denunciaram violência, o percentual de negras era de 31,7%, apontam os pesquisadores.

Violações que afetam a integridade física e psíquica das mulheres representaram, respectivamente, 63,9% e 91,6% do total das denúncias no Estado. Entre os tipos de violência, estas foram as mais frequentes em 2021.

Outras agressões computadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) caíram na comparação com 2020: ameaça (-3,3%), lesão corporal (-5,1%) e feminicídio tentado (-25,1%). Por outro lado, aumentaram os índices de estupro (+11,7%) e feminicídio consumado (+27,6%).

Mercado de trabalho

Apesar dos avanços nos últimos anos, a pesquisa aponta que o emprego formal ainda é predominantemente masculino. Entre as posições de trabalho geradas em 2021 no Rio Grande do Sul, 54% foram ocupados por mulheres

Já na questão salarial, a igualdade continua distante — as médias femininas são inferiores às masculinas no emprego formal em 2020, tanto no Brasil (14%) quanto no Estado (16%). Contudo, foi identificada uma tendência de gradativa redução dessa disparidade.