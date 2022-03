Aviso de 'perigo' alerta para risco de vento e chuva forte no Oeste e Norte gaúchos

Novo aviso da meteorologia chama a atenção para riscos de ocorrência de temporal no Rio Grande do Sul. Na manhã desta terça-feira (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "Perigo" para ventos e chuvas fortes e até queda de granizo entre esta terça e quarta-feira (9).

"As condições meteorológicas serão favoráveis a ocorrência de chuva com intensidade de moderada a forte, trovoadas, possibilidade de queda de granizo, e rajadas de vento entre 50 Km/h e 90 Km/h, em áreas do Oeste e Norte do Rio Grande do Sul", diz o alerta do serviço de meteorologia.

Áreas de Santa Catarina e Sul, Centro, Leste e parte do Norte do Paraná também entraram no radar do aviso.