Trensurb tem operações suspensas por falta de energia elétrica

Por falta de energia elétrica na subestação Sapucaia, o Trensurb paralisou suas atividades por volta das 18h50min desta segunda-feira (7). Segundo informação do Centro de Controle da empresa, divulgadas no site da companhia, a suspensão é total.

Por meio de seu perfil no Twitter, a Trensurb alerta que não há sinalização em todo o sistema, e que a falta de energia fez com que fossem fechadas as estações que vão do Mercado Público, em Porto Alegre, a Novo Hamburgo. Segundo a empresa, a Metroplan já foi acionada e deveria ampliar a oferta de serviço de ônibus metropolitano.

#TrensurbInforma Em função de falta de energia na subestação Sapucaia, pela concessionária, não há sinalização em todo o sistema.

Estações de Mercado a Novo Hamburgo estão sendo fechadas nesse momento e a Metroplan já foi acionada para ampliar serviço de ônibus.

Por volta das 18h15min, outra postagem avisava que os trens circulavam em via única entre as estações Esteio e Sapucaia, devido a queda de um objeto na rede aérea de energia de tração dos trens, o que deve ter causado o bloqueio da energia elétrica.

Antes da suspensão total das operações, os trem chegou a funcionar com intervalos de 15 minutos entre as viagens.

