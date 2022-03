Trecho da Vicente Monteggia deve ser entregue até o final do mês

Como alternativa rápida para duplicação da avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, o alargamento de 1,4 quilômetro de via entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá segue em execução. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), a expectativa é finalizar um novo trecho de 400 metros, entre a Otto Niemeyer e Aracajú, até o final de março.

Apesar da espera de 30 anos para melhorias no local, o coordenador da comissão de moradores, Robson de Souza Peres, considera que o trabalho está sendo realizado de forma adequada. "Foi um trabalho muito bom, no sentido de não atrapalhar o comércio. Tomamos todos os cuidados para não dar prejuízo."

Construída por etapas e com o custo total de R$ 1,8 milhão, as obras na avenida ocorrem conectadas às necessidades da comunidade. Por meio de um grupo no WhatsApp e reuniões mensais com o engenheiro responsável e o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi, a comissão de moradores sugere alternativas para a continuidade da obra.

Ainda em janeiro, equipes da Smsurb concluíram a instalação de uma tubulação transversal de 30 metros na avenida. Com profundidade de três metros, a extensão foi conectada a um coletor de fundos, ligado ao arroio Cavalhada. O alargamento de duas faixas adicionais, uma de cada lado da via, nos primeiros 200 metros da via, entre a avenida Cavalhada e a rua Fábio Araújo Santos, foi entregue em fevereiro.

Com o prazo final para junho, além da colocação do asfalto, as obras envolvem drenagem, bocas de lobo, meio-fio e deslocamento de postes. Com nove postes a serem trocados de lugar, a primeira licitação acabou fracassada. Segundo o secretário Marcos Felipi, a empresa não tinha a documentação necessária para realizar o serviço. A partir de uma nova licitação, a Elétrica Mercúrio atua como responsável pelo trabalho.

Em paralelo às obras na Vicente Monteggia, o desvio do Beco Souza Costa, que permite uma ligação com a avenida Protásio Alves e a Antônio de Carvalho, já conta com a base para o asfalto e bocas de lobo. Já o asfalto deve ser colocado até o final de abril.