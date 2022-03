Rio Grande do Sul tem risco para temporais isolados nesta segunda-feira

Uma corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera transporta o ar quente e úmido na direção do Rio Grande do Sul e contribui para a formação de instabilidade. O dia terá sol e variação de nuvens com intenso abafamento novamente. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre a tarde e à noite, nuvens de grande desenvolvimento vertical voltam a se formar com risco de pancadas de chuva e temporais isolados. A chuva será irregular com potencial de altos volumes em pontos isolados. Além disso, poderá ocorrer vendavais e queda de granizo isolado. No Oeste e no extremo Sul gaúcho poderá chover pela manhã.

A semana tem início com muito abafamento e variação de nuvens em Porto Alegre. As pancadas de chuva devem voltar a ocorrer da tarde para a noite e não se afasta novos temporais. Amanhã e na quarta-feira (9) esse padrão se repete com aberturas de sol, abafamento com pancadas de chuva e temporais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 18°C

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 22ºC