Comissão julgadora avaliará propostas para adoção do Sítio do Laçador nesta segunda

O Sítio do Laçador, após passar por uma série de restauros do seu monumento inspirado em Paixão Côrtes, agora será adotado pela iniciativa privada e revitalizado. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Parcerias, ficou responsável pelo entorno do monumento e lançou um edital de chamamento público, em dezembro de 2021, para a adoção do Sítio do Laçador, incluindo área de estacionamento, com vistas à sua manutenção e intensificação de uso. Um grupo formado por três empresas, Imobi, Sinergy e Midialand, apresentou propostas e demonstrou interesse na adoção e administração do espaço, por dois anos, prorrogáveis por igual período.

Nesta segunda-feira (7) a partir das 14h, uma comissão julgadora formada por cinco secretarias, Cultura; Desenvolvimento Econômico e Turismo; Parcerias; Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade; juntamente com o Gabinete do Prefeito, se reunirá em videoconferência com as empresas interessadas para tratar sobre o tema, avaliar as sugestões e a viabilidade das propostas.

A proposta do grupo é revitalizar a área, o que incluio a manutenção das plantas, pinturas e limpezas do piso e pedras. Também está prevista a instalação de equipamentos de led próximo ao monumento e uma iluminação cênica no sítio.

Serão investidos cerca de R$ 100 mil. Como forma de remuneração, em contrapartida do Município, as empresas poderão explorar comercialmente espaços pré-determinados dentro do sítio. A ideia é ter, por exemplo, bancas que vendam comidas, bebidas e objetos relacionados ao Laçador.