CCR ViaSul informa bloqueio da Freeway neste domingo (6)

A CCR ViaSul informa que, a partir das 8h deste domingo (6), o tráfego na Freeway, na altura do km 94, será totalmente bloqueado nos dois sentidos. A ação visa garantir a segurança dos usuários durante a implosão do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O bloqueio está previsto para até o meio-dia, podendo ser liberado antes.

Desta forma, a Concessionária informa os desvios que poderão ser utilizados pelos motoristas, conforme o trajeto:

Para quem vem da Freeway e segue para Eldorado do Sul deverá utilizar a nova ponte do Guaíba.

Para quem vem da Freeway e segue para o centro Centro de Porto Alegre, deverá seguir em direção à Rua João Moreira Maciel. Depois, fazer curva à esquerda em direção ao bairro Navegantes.

Para quem vem de Eldorado do Sul pelo vão móvel, pode seguir pela Avenida Sertório ou em direção à BR-116, BR-448 ou ainda pela Freeway, com bloqueio apenas para o sentido Castelo Branco.

Além disso, devido à operação, não haverá içamento no período da manhã da ponte do vão móvel no domingo (6).

A CCR ViaSul reforça que irá informar os usuários por meio de seus painéis eletrônicos de mensagens, além do posicionamento de equipes em pontos da rodovia, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o intuito de auxiliar na orientação dos motoristas.

Mais informações pelo Disque CCR ViaSul no 0800 000 0290, pelo WhatsApp (51) 3303-3858 ou ainda pelo site da www.ccrviasul.com.br.