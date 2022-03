Prefeitura de Porto Alegre divulga novas regras para isenções no transporte coletivo

Diário Oficial A prefeitura de Porto Alegre divulgou, nesta sexta-feira (4), as regras de cadastramento para as isenções tarifárias no transporte coletivo e normas sobre o funcionamento do sistema. As determinações foram publicados noe já estão em vigor na Capital.

Segundo o decreto, entre os que têm direito à isenção ou parte dela estão: pessoas com 65 anos ou mais; estudantes do Ensino Fundamental com renda familiar per capita de até R$ 1.650 recebem 100% de isenção na primeira viagem; alunos dos ensinos Médio e Técnico com ganhos de até R$ 1.650 recebem 75%, e os de cursos profissionalizantes, graduação e preparatório, também com proventos de até R$ 1.650, ficam com 50%; crianças e adolescentes e acompanhantes assistidos pelos programas de desenvolvimento social com renda familiar per capita de até R$ 1.650 (confira lista completa abaixo).

Os beneficiários podem encaminhar a solicitação de isenção junto à instituição representativa, ou diretamente na EPTC, observando os prazos, formas e protocolos normatizados. Enquanto os estudantes que se enquadram nos critérios precisam entregar os documentos na entidade representativa estudantil.

A validade da isenção no cartão TRI é de 18 meses para pessoas com deficiência permanente física ou mental, auditiva ou visual e seu eventual acompanhante. Pessoas que vivem com HIV ou aids e que são atendidos pelos serviços de saúde de Porto Alegre e seu eventual acompanhante, soldados da Brigada Militar e bombeiros. Para beneficiários da passagem escolar, a validade é de 12 meses. Enquanto o TRI Especial criança e adolescente é válido até 31 de dezembro do ano vigente e limitado à data em que completar 18 anos de idade, crianças e adolescentes assistidas e seu eventual acompanhante.

Quem tem direito a isenção no transporte coletivo de Porto Alegre?

Pessoas com 65 anos ou mais;

Estudantes do Ensino Fundamental com renda familiar per capita de até R$ 1.650 recebem 100% de isenção na primeira viagem; alunos dos ensinos Médio e Técnico com ganhos de até R$ 1.650 recebem 75%, e os de cursos profissionalizantes, graduação e preparatório, também com proventos de até R$ 1.650, ficam com 50%;

Isenção de 50% para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, graduação e preparatório que comprovem renda familiar per capita entre R$ 1.650 e R$ 1.925;

Isenção de 25% para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, graduação e preparatório que comprovem renda familiar per capita entre R$ 1.925 e R$ 2.200;

Pessoas que convivem com HIV ou aids, e respectivos acompanhantes, que tenham renda familiar de até R$ 6,6 mil;

Pessoas com deficiência permanente física, visual, auditiva e mental e acompanhantes - isenção mantida para quem tem cadastro regular e atualizado junto à sua entidade representativa, com inscrição no CadÚnico e cuja renda familiar não supere R$ 6,6 mil;

Crianças e adolescentes e acompanhantes assistidos pelos programas de desenvolvimento social com renda familiar per capita de até R$ 1.650;

Soldados da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul na ativa.

Quais são os critérios para a concessão do benefício?