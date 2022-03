Prefeitura de Porto Alegre retira última casa da avenida Tronco

A Prefeitura de Porto Alegre realizou, na manhã desta sexta-feira (4), a retirada da última casa no trajeto das obras da avenida Tronco. A ação possibilita a continuidade da duplicação do trecho de 6,5 quilômetros. As obras na região tiveram início em 2012 para a Copa do Mundo e, agora, aproximadamente 70% do traçado da avenida já está pronto para o tráfego.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, destacou a importância da ação para a continuidade do trabalho. “Com a liberação, poderemos executar os serviços em um trecho de aproximadamente 600 metros. Toda a extensão da avenida estará em obras. Vamos avançar e concluir os serviços para cumprir com nosso compromisso: virar, de uma vez por todas, a página das Obras da Copa em Porto Alegre", afirmou o secretário.

Segundo a prefeitura, o processo de demolição ocorreu de forma rápida, apesar de a construção estar localizada em um terreno íngreme e de esquina. A retirada da casa também influencia na execução da futura rótula da avenida Carlos Barbosa, a qual fará a gestão viária em confluências compostas pela avenida Moab Caldas, rua Bispo Laranjeira, rua Mariano de Matos e avenida Gastão Haslocher Mazeron.