Rodovias gaúchas registram fluxo intenso de veículos durante o Carnaval, segundo PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quinta-feira (3), o balanço da Operação Carnaval 2022. Apesar do cancelamento das festividades em grande parte das cidades gaúchas, a entidade registrou movimentação intensa de veículos, quase atingindo os patamares comuns ao período anterior à pandemia.

A PRF identificou aumento no trânsito em todas as rodovias federais gaúchas, com movimentação intensa principalmente na sexta (25) e na terça-feira (1º) e pontos de congestionamento nas rodovias de acesso ao litoral norte gaúcho e catarinense - BRs 290 e 101.

As ações de combate ao crime ocorreram diuturnamente, por meio de abordagens orientadas por inteligência, em que veículos suspeitos de serem utilizados para o cometimento de crimes foram interceptados e fiscalizados. Com isso, a PRF realizou a prisão em flagrante de 70 criminosos, um aumento de 8% para o período.

Em relação aos acidentes, a Operação registrou 105 casos, que deixaram 113 pessoas feridas e causaram a morte de oito. No ano de 2021, devido à forte onda da Covid-19 e a diminuição de circulação durante o Carnaval, a corporação identificou 72 acidentes, com 75 feridos e uma morte. Já em 2020, período anterior à pandemia, ocorreram 89 acidentes, com 108 feridos e sete mortes.