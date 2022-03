Rio Grande do Sul tem sol e oscilação térmica nesta quinta-feira

A quinta-feira (3) terá o predomínio do sol e oscilação térmica significativa e típica de outono no Rio Grande do Sul. Pela manhã a temperatura poderá baixar de 15°C em cidades do Sul e da Campanha. Há possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas da manhã em trechos da Metade Norte do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em grande parte do dia, o sol predomina e a temperatura sobe com previsão de calor à tarde. A umidade relativa do ar tende a baixar de 30% em municípios do Centro e Oeste. Na divisa com Santa Catarina as nuvens aumentam com previsão de pancadas isoladas e passageiras de chuva.

O sol predomina nesta quinta-feira (3) que poderá começar o dia com redução de visibilidade devido a presença de nevoeiros. A temperatura sobe e faz calor à tarde. Na sexta-feira (4) e no sábado (5) a previsão é de tempo firme com sol e calor intenso durante as tardes. No domingo (6) a instabilidade retorna com chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 21ºC