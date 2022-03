Campanha da Fraternidade 2022 tem como tema 'Fraternidade e Educação'

A Arquidiocese de Porto Alegre e a Conferência Nacional de Bispos do Rio Grande do Sul (CNBB) lançaram na manhã desta quarta-feira (2) a Campanha da Fraternidade 2022, com o tema "Fraternidade e Educação" e o lema "fala com sabedoria, ensina com amor".

A campanha será promovida durante a quaresma, tempo em que a Igreja celebra a preparação para a Semana Santa e Páscoa, que tem a morte e ressurreição de Cristo, seguindo os preceitos cristãos.

A campanha propõe uma reflexão sobre o ato de educar, através de um olhar atencioso à realidade educacional do país e dos impactos que a pandemia gerou no ensino. O tema é inspirado pela provocação do Papa Francisco na convocação do Pacto Educativo Global.

A iniciativa papal é um chamado para que as pessoas, instituições, igrejas e governos priorizem uma educação humanista e solidária como modo de transformar a sociedade. "Temos que mostrar o que já foi feito e o que se pode fazer", destacou o arcebispo de Santa Maria e presidente da Comissão Episcopal para Educação e Cultura no Rio Grande do Sul, dom Leomar Brustolin.

A arquidiocese e a CNBB ainda aproveitaram a oportunidade para ressaltar as necessidades de parcerias e da necessidade de colaboração social. O principal objetivo este ano é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.

A Campanha da Fraternidade tem como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos nas comunidades de todo o Brasil. Segundo a Arquidiocese e a CNBB, os recursos são destinados aos Fundos Diocesanos e Nacional da Solidariedade, os quais apoiam projetos sociais relacionados à temática da campanha.