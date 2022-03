Alerta especial da meteorologia projeta ventos e chuva forte e até granizo no RS

Alerta especial emitido na manhã desta quarta-feira (2) pelo 8º Distrito de Meteorologia do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) projeta a possibilidade de ocorrência de chuva e ventos moderados a forte e até granizo no Rio Grande do Sul entre esta quarta-feira (2) e quinta-feira (3).

A mudança no tempo pode começar a ser verificar a partir do fim da manhã desta quarta.

"As condições meteorológicas serão favoráveis a ocorrência de chuva com intensidade de moderada a forte, trovoadas, possibilidade de queda de granizo, e rajadas de vento entre 50 Km/h e 90 Km/h, em todas as áreas do Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná", diz o alerta do Inmet.

As temperaturas mínimas no Estado ficaram em 13,8º em Jaguarão e 21,2ºC em Porto Alegre.