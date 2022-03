Isenção de idosos nos ônibus de Porto Alegre só vale agora para acima de 65 anos

Já está valendo a nova regra para os ônibus de Porto Alegre. A isenção para passageiros mais velhos agora só é aplicada a quem tem mais de 65 anos, que segue a previsão do Estatuto do Idoso. A gratuidade entre 61 e 64 anos deixou de vigorar nessa terça-feira (1).

A medida é prevista na Lei das Isenções Tarifárias (Lei nº 12.944/21), aprovada na Câmara Municipal no ano passado.

Em janeiro, por meio do decreto municipal 21.353, quem tinha 64 anos ou menos e Pessoas com Deficiência (PCD), que não haviam feito a renovação de 2020 e 2021, tiveram prorrogado o benefício até 28 de fevereiro, que foi o que terminou nessa terça-feira.

"Os usuários do transporte público com idade de 64 anos ou menos, que ainda usufruíam do benefício por idade, terão o direito à isenção suspenso até que completem 65 anos", diz a prefeitura, no seu site.

Segundo a EPTC, os usuários terão a isenção após alcançarem os 65 anos. Os cartões serão validados para esta condição.

A prefeitura alega que o corte de isenções, que passaram de 14 para sete, buscam reduzir os custos do transporte coletivo.

Ainda mantém a gratuidade, além dos idosos, pessoas com deficiência ou vivendo com HIV ou aids e seu acompanhante, crianças e adolescentes assistidos (Fase e Fasc) e seu acompanhante, soldados da Brigada Militar e bombeiros e estudantes (50%).