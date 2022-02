Rio Grande do Sul registra a maior temperatura da história

A temperatura máxima em Uruguaiana na tarde deste domingo (27) atingiu 42,9ºC na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia. O registro é extraordinário do ponto de vista histórico na climatologia do Rio Grande do Sul, conforme a MetSul Meteorologia, porque se trata da maior temperatura máxima já observada oficialmente no Estado desde que tiveram início as medições regulares entre os anos de 1910 e 1912.

A máxima de 42,9ºC em Uruguaiana passa a ser o novo recorde oficial absoluto de temperatura máxima no Rio Grande do Sul, superando os recordes anteriores de 42,6ºC em Alegrete em 19/1/1917 e em Jaguarão em 1º de janeiro de 1943. Trata-se também do novo recorde oficial de calo para fevereiro no Rio Grande do Sul. E, ainda, recorde absoluto de máxima para fevereiro e qualquer mês do ano em Uruguaiana, batendo as marcas de 42,2ºC de 1986 e 42,0ºC de 1943.

O calor extraordinário de Uruguaiana não se repetiu em outras regiões gaúchas pela presença de muitas nuvens altas e médias que se formavam com o calor e com a presença de áreas de instabilidade trazendo chuva no Sul do Estado desde cedo da manhã. Em Uruguaiana, em particular, pelas imagens de satélite, o tempo ficou mais aberto e permitiu o recorde de calor histórico.

O que foi determinante foi o ingresso de ar muito quente e seco a partir do Norte da Argentina com uma corrente de jato (vento) em baixos níveis da atmosfera atuando no Oeste gaúcho e que se originava na Bolívia.