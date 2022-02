Ponto de vacinação administra 369 doses na primeira semana de Festa da Uva

O ponto de vacinação contra a Covid-19 nos Pavilhões, mantido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aplicou 369 doses desde o início da 33ª Festa da Uva, entre os dias 18 a 24 de fevereiro. O maior número de aplicações ocorreu durante o primeiro final de semana do evento, com 238 doses administradas.

A vacinação ocorre por meio de convênio com o Serviço Social da Indústria (Sesi). No local são administradas doses para adolescentes (12 a 17 anos) e doses de reforço para quem está apto a receber a aplicação. O horário de funcionamento é das 11h às 20h.

O casal Marcos Alfredo Witt, 49, e Vera Lúcia Dall’Agnol Witt, 51, moradores do distrito de Santa Lúcia do Piaí, aproveitaram o ponto de vacinação do parque para receber a terceira dose. “Achamos o serviço muito bom, recebemos as orientações e a aplicação foi bem rápida”, afirma.

A Unidade Móvel do Sesi está montada logo após as catracas da entrada principal do parque, embaixo do pórtico. Os moradores de outras cidades que estiverem visitando a Festa também podem receber as doses no local. A 33ª Festa Nacional da Uva ocorre até o dia 06 de março, no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul.