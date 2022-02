UCS e Argentina assinam acordo de cooperação para desenvolvimento mútuo

O reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Antonio Kuiava, e o governador da província do Chaco, na Argentina, Jorge Milton Capitanich, assinaram na tarde desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, acordo de cooperação para intercâmbio de experiências e promoção do desenvolvimento de projetos de interesse comum. Entre as temáticas contempladas estão meio ambiente, indústria, empreendedorismo, tecnologia, desenvolvimento local, indústria metalmecânica e inovação produtiva.

A comitiva argentina iniciou a visita a Caxias do Sul ainda pela manhã, com recepção na Reitoria da Universidade. Além do próprio governador, chefe da delegação, a primeira-dama da província de Chaco, Fernanda Iogna, o ministro local de Produção, Indústria e Emprego, Sebastian Lifton, e o diretor do Centro de Investigação para a Paz da Universidade Tecnológica Nacional - Campus Resistência, Miguel Armando Garrido, foram recebidos pelo reitor da UCS, professor Evaldo Antonio Kuiava, e pela assessora de relações internacionais da Universidade, Fabíola Sartori.

A visita oficial teve o objetivo de estreitar laços socioculturais, expandindo e promovendo novas parcerias comerciais e acadêmicas entre as Instituições do Brasil e da Argentina. A Universidade foi o ponto de partida para as demais visitas que ocorreram ao longo do dia. Após o almoço na Galeteria do Lago, o grupo seguiu para a Marcopolo e retornou, ainda no período da tarde, para uma palestra no Salão de Atos do bloco A, sobre “A agenda de integração comum entre Brasil e Argentina: estratégias para o desenvolvimento territorial”.

Durante o encontro, aberto à comunidade acadêmica, o governador da província do Chaco, Jorge Milton Capitanich, reforçou a necessidade de uma integração latino-americana em que Brasil e Argentina sejam protagonistas das transformações que envolvem a interligação de modais de transportes. Consciente ddos desafios para a criação de uma agenda conjunta entre os países, ele ressaltou a importância da indústria metalmecânica, da indústria aeronáutica e do sistema ferroviário para o processo de integração da região do Cone Sul.

O executivo destacou ainda que as decisões em torno dessas temáticas envolvem entes públicos, empresas e Universidades e frisou a importância da união de esforços para a criação de uma agenda comum. “Todos teremos que construir consenso político”, salientou.

Ao final da palestra, o acordo de cooperação foi assinado e a delegação conheceu a UCSGRAPHENE, planta de produção de grafeno, localizada no bloco 71 do Campus-Sede. A agenda da comitiva previa ainda estadia em Caxias do Sul, com passagem pela Festa da Uva.