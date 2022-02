Porto Alegre gasta R$ 27 milhões por ano com limpezas de bocas de lobo

Entre 2020 e o ano passado, durante os serviços de limpeza urbana em Porto Alegre, foram retiradas mais de 13 mil toneladas de resíduos de bocas de lobo, poços de visita e redes pluviais, de acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). O serviço é importante, entre outros motivos, para evitar que o lixo jogado nas ruas de forma irregular pela população obstrua a passagem das águas da chuva e cause alagamentos na cidade.

De acordo com o Dmae, o serviço é reativo e ocorre conforme a demanda da população, especialmente por meio do número 156. “Em alguns casos, já são lugares históricos de acúmulo de lixo. Quando temos uma previsão de precipitação muito grande vamos antes e logo depois da chuva. Trabalhamos de forma preventiva, mas na maior parte do tempo trabalhamos de forma reativa, até porque o sistema está atrasado em manutenção”, explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Nesse sentido, em 2017, o vereador Márcio Bins Ely (PDT) apresentou à Câmara Municipal o Programa Bueiro Inteligente, que visava prevenir enchentes, alagamentos e outros desastres naturais relacionados ao entupimento das galerias de águas pluviais. A proposta, que não avançou, propunha instalar caixas coletoras em bueiros e bocas de lobo, com a finalidade de reter material sólido e evitar a obstrução da passagem de água.

“É um projeto viável em alguns pontos da cidade, mas entendemos que podemos investir esse recurso em outras áreas que sequer tenham estrutura, como a periferia, por exemplo”, argumenta Garcia. Atualmente, Porto Alegre conta com 130 mil poços de visita, 40 mil bocas de lobo e 222 mil caixas de ligação de esgoto - pequenas tampas de concreto que ficam nas calçadas.

Com o custo anual de R$ 27 milhões, de 2020 até 2021 foram realizados serviços de limpeza e manutenção em 24.332 bocas de lobo e poços de visita, além da manutenção em 48.627 metros de redes pluviais. Ao longo de 2022, o Dmae irá investir R$ 40 milhões em obras e serviços em regiões distintas de Porto Alegre, incluindo as periferias.

No momento, o serviço nesses locais está sob responsabilidade da empresa MG Terceirização e Serviços, que veio da administração direta do antigo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), e está na reta final do contrato. Sem mão de obra específica, o contrato funciona conforme o serviço. Além da MG Terceirização e Serviços, há ao menos um contrato por distrital, que atua de forma ampla, incluindo limpezas, reconstruções de tubulações e bocas de lobo e a construção de novas redes.

Para manutenção de bocas de lobo, desobstrução rotineira e consertos na rede pluvial no Centro e ao Sul, os serviços estão sob responsabilidade da empresa Encosan Engenharia e Construções. Nos distritos Leste e Norte, o trabalho é feito, respectivamente, pela Construtora Minosso e Construtora Sintra.

O serviço de limpeza é feito de duas maneiras: mecânico e manual. Os equipamentos mecânicos são os caminhões-hidrojatos e os caminhões-sugadores. Os hidrojatos aplicam jatos de água com alta pressão para soltura e desobstrução das canalizações, enquanto os caminhões-sugadores succionam os resíduos soltos. Para a limpeza manual, são utilizadas varetas empurradas com força humana, pás para coleta e catação direta. Em bocas de lobo e poços de visita, eles são abertos, retira-se a tampa e a limpeza é feita com a pá.

Atuando de maneira preventiva, novos recursos foram destinados para ampliar as contratações de prestadores de serviço em ações rotineiras como, por exemplo, para atuação em locais de maiores ocorrências repetidas e montagem de um itinerário permanente de limpeza. Em paralelo com as limpezas, em 2022 outros planos estão em execução pelo Dmae. O conjunto de intervenções da Macrodrenagem do Arroio Areia, que beneficia cerca de 21 mil moradores dos bairros Vila Ipiranga e Cristo Redentor, foi entregue no último dia 15 de fevereiro.

Com prioridade na manutenção e reforma das casas de bomba, o processo de automação deve começar em abril. Com isso, será possível realizar operações de forma remota. Além das melhorias nas comportas das casas de bomba, outros quatro contratos visam a manutenção e a reconstrução das redes de microdrenagem, com o investimento de R$ 16 milhões ao ano.

Após a transição dos serviços do DEP para o Dmae, uma meta foi estabelecida para colocar todo o sistema de drenagem da Capital funcionando de forma plena. Atualmente, a Zona Norte está com um contrato de dragagem que faz parte do investimento de R$ 20 milhões para que os arroios, incluindo o Dilúvio, valas e canais da cidade consigam ter melhora no escoamento. Através da arrecadação de recursos, outros R$ 40 milhões serão investidos na macrodrenagem do Túnel Verde, no extremo Sul.

BOX - Qual o diferencial entre bueiros, bocas de lobo e poços de visita?

Segundo o Dmae, os bueiros são canalizações que se constroem em rodovias, estradas ou terrenos para passagem de águas pluviais. Na zona urbana, popularmente o termo bueiro é usado de forma equivocada para se referir a poços de visita ou bocas de lobo. Este último, são as aberturas existentes no meio-fio para coletar as águas pluviais das ruas e encaminhar para as canalizações.

Já os poços de visita são caixas de passagem das canalizações pluviais e de esgoto sanitário instaladas para permitir acesso humano ao interior das redes, com objetivo de manutenções, vistorias, desobstrução, limpezas, hidrojateamento, ou outra atividade. São instaladas sempre que a canalização muda de direção ou se cruza com outra e quando há trechos muito longos. Existem poços de visita com tampas circulares de ferro nas ruas e de concreto nas calçadas, podendo ser circulares ou retangulares.

Existem ainda as grelhas que são instaladas nas ruas junto ao meio-fio e também são destinadas à coleta das águas pluviais.