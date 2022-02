Porto Alegre: Plano da Mata Atlântica está disponível para consulta pública até 8 de março

A Mata Atlântica, uma das florestas mais ricas em diversidade, atualmente apresenta somente 12,4% de sua originalidade, de acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica. Para auxiliar na preservação da floresta, Porto Alegre está elaborando o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), que está disponível para consulta pública até o dia 8 de março.

O plano prevê identificar e mapear os remanescentes da floresta, estudar a situação, analisando seu valor para a conservação, e propor prioridades de ações destinadas à conservação, recuperação e proteção. Os trabalhos técnicos do estudo são desenvolvidos pela empresa Profill Engenharia e Ambiente S.A., contratada por licitação pública, sob coordenação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

A Mata Atlântica, que abrange 15% do território nacional, está presente em 17 estados sendo lar de 72% dos brasileiros e concentrando 70% do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional. Embora o índice de desmatamento da Mata Atlântica entre 2019 e 2020 seja 9% menor do que o período anterior, entre 2018 e 2019, dez dos 17 estados cobertos pelo bioma registraram aumento da área desflorestada, incluindo o Rio Grande do Sul.

Apesar da redução, 13.053 hectares da Mata Atlântica foram desmatados entre 2019/2020. O RS, que ocupa o 10° lugar na lista, foi responsável pela perda de 252 hectares. Os dados são da última versão do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, uma iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica em convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), divulgado em maio do ano passado.

Segundo a Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) o bioma se caracteriza por formações florestais nativas e ecossistemas associados tecnicamente classificados como: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.

A Capital recebe influência tanto da Mata Atlântica como do bioma Pampa, que está presente nos topos de morro e áreas de campo. “O conceito de Mata Atlântica não é só floresta, ela engloba também campos, mas os campos de Porto Alegre, em grande parte, não correspondem à Mata Atlântica”, diz o coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (Ingá), Paulo Brack.

De acordo com o biólogo, Porto Alegre apresenta, pelo menos, 30 espécies de árvores da Mata Atlântica presentes no litoral brasileiro como, por exemplo, as canelas e as palmeiras guaricanas. Por meio da consulta pública, será possível fornecer subsídios ao estudo que pretende fortalecer a gestão ambiental municipal e a capacidade de análise, decisão e formulação de políticas públicas ligadas à gestão da biodiversidade.

No início do mês, foi realizada uma capacitação do Grupo de Trabalho, com o intuito de nivelar o conhecimento, abordando objetivos, fluxo do processo de elaboração e etapas de organização, elaboração, aprovação e diretrizes de implementação do estudo. Além disso, no dia 9 de março será realizada a Oficina Territorial, da qual estão convidadas instituições públicas e privadas e organizações sociais diretamente vinculadas ao tema. Serão reunidas contribuições ao diagnóstico da situação dos remanescentes da Mata Atlântica.