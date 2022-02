Rio Grande do Sul continua com o predomínio do ar seco nesta quarta-feira

Uma massa de ar seco predomina e garante mais um dia ensolarado na grande maioria das regiões nesta quarta-feira (23). No começo da manhã refresca com mínimas inferiores a 20°C em muitas cidades. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há possibilidade de nevoeiros e baixa visibilidade, especialmente em municípios da Metade Norte do Estado. Nas áreas de divisa com Santa Catarina não se afasta a ocorrência de chuva muito isolada e passageira. No Litoral, a previsão é de mais um dia de muito sol e vento que predomina de Sul e Sudeste.

O tempo fica firme com sol e maior amplitude térmica na capital. Não se descarta a ocorrência de nevoeiros no começo da manhã. Na quinta-feira (24) o sol predomina e esquenta rápido com calor intenso. Entre a sexta-feira e o sábado (26) volta a chover com previsão de variação de nuvens alternando com sol.

Rio Grande do Sul - previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 35°C

Mínima:11°C

Porto Alegre - previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 19ºC