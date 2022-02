Pintura externa do Mercado Público de Porto Alegre começa nesta terça-feira

O Mercado Público de Porto Alegre começa a ter uma nova cara a partir desta terça-feira (22). Pelo menos, para quem olha de fora. A pintura externa do prédio histórico começa hoje e tem prazo de sete meses para ser concluída.

A ação representa um investimento de R$ 1,02 milhão da prefeitura da Capital. Na próxima semana, os trabalhadores da empresa Rumo Engenharia, vencedora da licitação, instalarão a sua base de operação e iniciarão o processo de isolamento das primeiras áreas a serem pintadas.

“O Mercado Público é um ponto marcante do comércio da cidade que precisa ser preservado, além de atuar também como espaço para manifestações culturais e comunitárias. A iniciativa da revitalização tem como objetivo trabalhar respeitando os projetos e memoriais descritivos. Após análises e realização de testes de tonalidade das tintas, ficou definido que a cor original poderá ser mantida", explica a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.”

As tintas que serão usadas na pintura da fachada do Mercado foram doadas pela empresa Suvinil. A tonalidade de amarelo a ser empregada foi desenvolvida exclusivamente para a estrutura. A estimativa da fabricante é de que serão utilizados dois mil litros de produtos ao longo dos trabalhos.

Em razão de ser um patrimônio histórico, todas as intervenções no prédio devem ser precedidas de análise técnica e termos de referências. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que define os tipos de procedimentos técnicos adequados e materiais. No caso do Mercado Público, a empresa contratada será fiscalizada pelos técnicos da SMC ao longo de toda a obra.

“O Mercado é um dos símbolos da Capital e a sua recuperação um marco no processo de revitalização do Centro Histórico. No ano em que a cidade completa 250 anos, a comunidade voltará a usufruir do espaço na sua plenitude, contando com um ambiente mais moderno, seguro”, aponta o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer.