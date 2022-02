Fortes chuvas podem atingir áreas isoladas do Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Entre esta terça-feira (22) até às 10h de quarta-feira (23), as condições meteorológicas no Rio Grande do Sul serão favoráveis à ocorrência de chuva com intensidade de moderada a forte, trovoadas e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas do norte do Estado, de acordo com o Inmet.

Rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h também estão previstas, em áreas isoladas do norte do Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina e Paraná. Em Porto Alegre, o tempo fica firme com sol na quarta-feira. Na quinta-feira (24) o sol predomina e esquenta rápido com calor intenso.